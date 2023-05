Infortunio Zappacosta | i tempi di recupero dell’esterno dell’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 maggio 2023)alla caviglia per Davideriuscirà ad esserci l’esterno per le ultime due partite di campionatoNonostante il goal realizzato contro il Verona,ha riscontrato ancora una volta dei problemi:alla caviglia con immediata sostituzione precauzionale. Ora l’Atalanta non dovrà far altro che sperare (per l’ennesima volta) in unrapido. Quali sono le attuali condizioni di Davide? La distorsione nella maggior parte dei casi richiede almeno due settimane, ma vista la situazione esterni dei nerazzurri, a Zingonia si tenterà di velocizzare icercando di riportarlo a pieno regime almeno per la gara con il Monza. Si attendono aggiornamenti.