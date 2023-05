(Di lunedì 22 maggio 2023) Il Comune di, in. Le elezioni amministrative svoltesi ieri non hanno avuto esito positivo, in quanto non è stato raggiunto il quorum del 50% necessario per l’elezione...

Il piccolo Comune della valle di Cembra, al centro dell'inchiesta "Perfido" sulledella 'ndragheta nel settore del porfido, è noto perché per tre volte consecutive non si sono potute ......attraverso le colonne di Cronache Maceratesi ha trattato le tematiche legate alle... Bommarito ha ricordato come anche nel nostro territorio ci siano personaggi legati all' '(ha ...Lona Lases torna alle urne dopo tre elezioni a vuoto, un lungo periodo di commissariamento e l'inchiesta sulla 'in Trentino e le, in particolare, nel mondo del porfido. ...

Infiltrazioni di 'Ndrangheta in Trentino: Lona Lases rimane senza sindaco Gazzetta del Sud

Il Comune trentino è coinvolto nell'inchiesta "Perfido" sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nel settore del porfido ...Il Comune di Lona Lases, in Trentino, rimane senza sindaco. Le elezioni amministrative svoltesi ieri non hanno avuto esito positivo, in quanto non è stato raggiunto il quorum del 50% necessario per l' ...