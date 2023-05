Oltre ai tubi per la ventilazione per mesi mai cambiati e trovati con la, a indignare sono le ... lasciando così che un'polmonare lo aggravasse maggiormente. Eppure ha resistito fino a ...Oltre ai tubi per la ventilazione per mesi mai cambiati e trovati con la, a indignare sono le ... lasciando così che un'polmonare lo aggravasse maggiormente. Eppure ha resistito fino a ...

Infezione da muffa: che cos'è la malattia di cui sta soffrendo la famiglia di Tori Spelling Vanity Fair Italia

Tori Spelling, la Donna Martin di Beverly Hills 90210, si è recata nuovamente in ospedale insieme ai suoi figli. Ecco cosa è successo.