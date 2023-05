(Di lunedì 22 maggio 2023) La ricerca - Lo studio, presentato all 'Heart Failure 2023, congresso della Società Europea di Cardiologia è stato condotto da Mariana Martinho dell' Hospital Garcia de Orta di Almada, in Portogallo. ...

Le differenze di 'risposta' tra uomini e donne - I ricercatori hanno confrontato ildi esiti avversi tra donne e uomini: a 30 giorni, l' 11,8% delle donne era morto rispetto al 4,6% degli ...... un test del capello può predire il: lo studio rivoluzionario Dieta del digiuno intermittente: come fare per dimagrire, ammalarsi meno e vivere di più Donne edoppio Lo ...... secondo Humanitas, e anche se non è una malattia, è una condizione dimolto pericolosa che può portare a conseguenze gravi come ictus, trombosi e. In questo articolo capiremo meglio ...

Infarto, "il rischio di morte per le donne è più del doppio rispetto agli uomini" TGCOM

Uno studio portoghese ha confrontato gli esiti a breve e a lungo termine dopo la patologia cardiaca: a cinque anni, quasi un terzo delle femmine (32,1%) è morto rispetto al 16,9% dei maschi ...Le probabilità di morire dopo un infarto sono doppie per le donne rispetto a quelle degli uomini, ed è per qesto che hanno bisogno di un monitoraggio continuo e regolare ...