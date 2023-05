(Di lunedì 22 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “a tutte le sei squadre qualificate per le tre finali europee. Dafa molto piacere che ci siano tre italiane, da interista – visto che tutti sanno che sono interista – ancora più piacere che ci sia ancora l'Inter dopo qualche anno. Penso questo dimostri che ilnon è poi così male come alcuni vogliono far credere, anzi è, vegeto, funziona ed è invidiato in molte parti del mondo”. Lo ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni, intervenuto alla puntata numero 700 de “La politica del pallone” su Gr Parlamento, nella stagione del ventennale della storica trasmissione condotta e curata da Emilio Mancuso. “Ovviamente ci sono cose che vanno migliorate, i risultati non arrivano per caso e per coincidenze fortuite, ma con ...

Di simile avviso: 'Tutta la nostra solidarietà a Vinicius. Non c'è posto per il razzismo nelo nella società. La Fifa si schiera dalla parte di tutti i calciatori che hanno vissuto ...Non c'è posto per il razzismo nelo nella società e la Fifa è al fianco di tutti i giocatori che si sono trovati in una situazione simile". Sono queste le parole di Gianninei ...Il fuoriclasse verdeoro ha incassato la solidarietà anche del presidente della Fifa, Gianni, che via Instagram ha ribadito: "Non c'è posto per il razzismo né nelné nella società, e ...

Infantino “Calcio italiano vivo, complimenti alle finaliste” Il Tempo

ROMA (ITALPRESS) – “Complimenti a tutte le sei squadre qualificate per le tre finali europee. Da italiano fa molto piacere che ci siano ...LEGGI ANCHE: Manchester City-Real Madrid, le probabili formazioni: chi vince vola ad Istanbul Una situazione che ha ovviamente creato dibattito e sdegno nel mondo del calcio, e dove è voluto ...