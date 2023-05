Indicazione geografica per i prodotti artigianali | arriva il nuovo regolamento

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’UE dispone di una protezione specifica delle IG () per i vini, le bevande a base di alcool e altriagricoli e alimentari, ma fino ad ora non esisteva alcun meccanismo a livello europeo per proteggere le qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali relative ad altriquali quellie industriali, come ceramiche, opere in vetro, abbigliamento, pizzi, gioielli o mobili. La tutela di questi, sebbene già concessa in alcuni Stati membri, vede livelli differenti di protezione giuridica in Europa. I fabbricanti die industriali che intendono proteggere un’, in tutta l’UE, devono presentare una domanda di ...