Indiana Jones e il Quadrante del Destino ha il punteggio più basso della saga su Rotten Tomatoes

(Di lunedì 22 maggio 2023) L'entusiasmo del pubblico di Cannes nei confronti die ildelnon sembra aver trovato riscontro nella critica americana, vista la media mediocre su. Nonostante l'ovazione che lo ha accolto al Festival di Cannes 2023, ilraccolto finora sudae ildelè piuttosto deludente. Il quinto capitolocapitanata da Harrison Ford riscuote i giudizi peggiori e non supera il 50%. Naturalmente per adesso la statistica ha un valore parziale visto che sono la critica presente a Cannes ha potuto vedere e recensire...

Nonostante l' ovazione che lo ha accolto al Festival di Cannes 2023 , il punteggio raccolto finora su Rotten Tomatoes dae il Quadrante del Destino è piuttosto deludente . Il quinto capitolo della saga capitanata da Harrison Ford riscuote i giudizi peggiori e non supera il 50%. Naturalmente per adesso la ...James Mangold è infatti attualmente impegnato con la promozione di "e il quadrante del destino", presentato lo scorso giovedì al Festival di Cannes ed atteso il sala per il 28 giugno. ...Cannes 2023: daa Scorsese, i 15 film più attesi sulla Croisette La Quinzaine des Cinéastes Il primo titolo della giornata presentato alla Quinzaine des Cinéastes è The Other Laurens , ...

Harrison Ford: «Indiana Jones Smetto di farmi male per voi. A 80 anni sono felice di essere vecchio» Corriere della Sera

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il Festival di Cannes va ben oltre il luccichio del red carpet, dove tutto sembra perfetto e patinato. Dietro le quinte della kermesse cinematografica divi e divette si contendono i 15 minuti di fama.