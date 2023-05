Incoraggia i figli a vandalizzare un murale | il gesto dello straniero

(Di lunedì 22 maggio 2023) Un sessantenne marocchino è stato denunciato a Bologna per concorso in imbrattamento: avrebbeto i propridi dieci anni aun, fornendo loro rullo e vernice bianca e "supervisionando" il lavoro

... che vanno lasciate libere di accogliere i propriin arrivo. Il maltempo che ancora flagella ... menzionando a chiare lettere la fiera che, in questi giorni, a Milano, promuove equesta ...... vede Ridge rimanere in silenzio, ma più tardi lui confermerà aiche non smetterà mai di ... Eric, convinto che Ridge tornerà da Brooke, laa lottare perché ciò avvenga. Steffy che ha ...A stupire è il numero di giovani, oltre la metà dei presenti chee fa ben sperare per il ... L'invito, quindi, è a spegnere il televisore, a dare un libro in mano aie non un tablet o ...

Bologna, incoraggia i figli a vandalizzare un murale: il gesto dello ... ilGiornale.it

Un sessantenne marocchino è stato denunciato a Bologna per concorso in imbrattamento: avrebbe incoraggiato i propri figli di dieci anni a vandalizzare un murale, fornendo loro rullo e vernice bianca e ...«La Calabria ha più di 400 Comuni, quindi andrebbe svolta un’azione per accorpare molti di questi Comuni» CATANZARO «La Calabria ha più di 400 Comuni, quindi andrebbe svolta un’azione per accorpare mo ...