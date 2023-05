Incidente sull’A2 | camion perde il controllo e finisce in un burrone

(Di lunedì 22 maggio 2023) Poteva finire in tragedia l’stradale avvenuto questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione sud, tra gli svincoli Fratte e San Mango. Un giovane ragazzo alla guida di unavrebbe improvvisamente perso ildel veicolo precipitando in un. Fortunatamente il conducente pare non abbia riportato gravi ferite. Sul posto per le operazione di rimozione del veicolo i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polstrada. Segui ZON.IT su Google News.

...alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]... come una finale sulla via della salvezza Sport [ 21/05/2023 ]/... Nell'ultimo quarto però i Boys Taranto hanno spinto'......qui Ultime Notizie L'Apu sbanca Cividale in gara 3 e guadagna il primo match pointsulla ... il progetto del distretto del Medio Friuli Note'autore Edoardo Iuretich - -Il rapporto si basa' analisi dei post pubblicati tra febbraio 2022 e febbraio 2023 su forum di ...per ottenere credenziali per un utente privilegiato in R&S Come risponderemmo a questo"...