Incidente lungo la Statale ad Albino | tre coinvolti

(Di lunedì 22 maggio 2023)la strada671 nel pomeriggio di lunedì (22 maggio), nel territorio di. La dinamica è ancora la vaglio delle forze dell’ordine. Le prime informazioni parlano di due auto che si sono scontrate: come detto sono tre i feriti, due uomini e una donna, ma nessuno è in gravi condizioni. Sul posto quattro ambulanze, oltre all’automedica e i carabinieri di Clusone per i rilievi.

sul lavoro a Ovaro, in provincia di Udine: un camion si è ribaltato, poco prima delle 13,la strada secondaria che collega Mione a Casera Valinis. Sul posto i soccorritori del Soccorso ...... dopo che procedevano nella stessa direzione da Villongola via Camozzi (un paese confina con ... Non appena arrivati sul luogo dell', i sanitari si sono subito resi conto della gravità ...... la 22enne folignate che ha perso tragicamente la vita in unstradale all'alba di ... Lo scontro è avvenutola statale 75, all'altezza di Santa Maria degli Angeli in direzione Foligno. Ad ...

Offida, gravissimo incidente lungo la Mezzina – Offida info Offida info

Momenti di paura e di forti disagi alla viabilità poco prima delle 12 di lunedì 22 maggio. Il motivo è legato a un incidente avvenuto sulla corsia nord dell’A22 poco prima dell’uscita di Bolzano Sud, ...Si chiamava Marco Mannage e aveva 25 anni il ragazzo che nella serata di ieri, domenica 21 maggio 2023, è morto lungo la via Casal del Marmo mentre si trovava a bordo di un monopattino. L'incidente è ...