(Di lunedì 22 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline coloroggi ad, dove un 16enne è statoda un autobus in viale Sempione. È accaduto questa mattina, poco prima delle 11. Le condizioni del, inizialmente apparse gravi, hanno portato la centrale operativa del 118 ad inviare un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il giovane, poi, una volta stabilizzato, è stato trasportato ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Sedicenne finisce sotto un autobus: arriva l'ambulanza Gravepoco prima delle 11 in Viale Sempione ad: un ragazzo di 16 anni, per cause ancora da chiarire, è finito sotto un pullman ...... 12 maggio, davanti al centro commerciale Il Centro di. Ciclista investito davanti al centro ... Il luogo dove è avvenuto l'Il sinistro ha provocato lunghe code sia in direzione diche in direzione di Senago. Gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a regolare il traffico e una volta partita l'ambulanza ...

Incidente ad Arese, ragazzo investito da un'autobus Il Notiziario

Incidente oggi ad Arese, dove un 16enne è stato investito da un autobus in viale Sempione. È accaduto questa mattina, poco prima delle 11. Le condizioni ...Prima l'incidente, poi la corsa in ospedale. Un ragazzo di 16 anni è stato urtato da un bus in viale Sempione ad Arese (hinterland nord di Milano) nella mattinata di lunedì 22 maggio. Tutto è accaduto ...