Incidente a Vigevano | morta bimba di 5 anni sbalzata fuori da finestrino dell’auto

(Di lunedì 22 maggio 2023) La bambina era rimasta gravemente ferita Una bambina di 5dopo essere rimasta gravemente ferita in unstradale questa mattina a, in provincia di Pavia. L’urto è avvenuto all’incrocio tra via Mentana e via Quarto, poco dopo le 12. Gli agenti di polizia sono ancora al lavoro per chiarire le dinamiche dell’. Sembra che la, seduta sul sedile posteriore, sia statadalaperto a causa dell’urto e abbia sbattuto violentemente la testa contro un palo. Oltre alla bambina, sono coinvolti anche una donna e un uomo, che sono stati soccorsi in ospedale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

È morta la bimba di 5 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Vigevano (Pavia) dopo mezzogiorno. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la Honda Jazz guidata ...