E' in corso l'udienza di rivalutazione della sanzione allapresso la Corte federale di Appello della Figc, nell'ambito dell'plusvalenze. Il club bianconero scoprirà la decisione sulla penalizzazione: furono 15 punti lo scorso 20 gennaio, ...Commenta per primo E' oggi il D. Day per la Juventus . Non solo la gara di Empoli in campionato, ma anche la sentenza della Corte Federale d'Appello riguardo all'sulle plusvalenze. L'organo, che si riunirà online in composizione differente rispetto alla scorsa volta, dovrà rimotivare ed eventualmente rimodulare la penalizzazione di 15 punti inflitta ......necesarriamente di rifondazione dopo la tabula rasa fatta a livello dirigenziale dall'e ... Allegri è esperto di managerialità, non ha posto aut aut, è un dipendente della. Possiamo dire ...

Inchiesta Juve, oggi la sentenza. Chiesti 11 punti di penalizzazione TGLA7

È di 11 punti di penalizzazione la nuova richiesta formulata dal capo della Procura federale Giuseppe Chinè nei confronti della Juventus nel processo plusvalenze ... alla luce dei nuovi elementi ...Giorni caldi che definiranno il futuro prossimo della Juventus. Dopo la cocente eliminazione dal Siviglia in semifinale di Europa League, i bianconeri vedono all'orizzonte una nuova penalizzazione in ...