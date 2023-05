Inattuale e senza frontiere | il canto di Saint-John Perse traduzione di Federico Pietrobelli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Come un Cantico dei cantici marino, la Strofe IX diAmers (1957) inscena due amanti che su un vascello lasciano la città degli uomini e prendono il largo in un mare di acqua e sogno, cantando l’una all’altro il proprio amore. È un brano esemplare, per felicità stilistica e unità di ispirazione, del poema drammatico ed epico in onore al mare che è Amers, nonché di St.-J.tutto. Qui perfettamente vascello e letto, onde e sogno, riva e donna come mare e uomo risultano aspetti complementari di un’unitaria visione. La dilatazione descrittiva, tassonomica quasi, nutre una lode insieme alta e commossa, venendo a comporre un arabesco in cui natura e cultura si confondono. F.P. Strofe IX – Stretti sono i vascelli… Amanti, o tardovenuti tra i marmi ed i bronzi, nell’allungamento dei primi lumi della sera, Amanti che tacevate in mezzo alle folle straniere, Voi anche stasera ...