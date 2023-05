In val Venosta iniziata la rimozione del masso di 80 tonnellate

Sono iniziati i lavori per la rimozione del gigante masso di 80 tonnellate che sabato notte era precipitato sulla statale dellaa Laces. Un'auto con quattro giovani ha sfiorato il macigno solo di pochi centimetri. Nel frattempo la roccia è stata divisa in più pezzi da una ruspa con un potente martello idraulico, ...... preso a colpi di pistola per arrosticini cotti male: cuoco - boxeur torna sul ring in carrozzina a bordo quattro giovani Fotogallery - Masso sulla statale della, sfiorata un'auto TI ...... preso a colpi di pistola per arrosticini cotti male: cuoco - boxeur torna sul ring in carrozzina a bordo quattro giovani Fotogallery - Masso sulla statale della, sfiorata un'auto E' ...

Bolzano, masso cade sulla statale della Val Venosta: sfiorata un'auto TGCOM

Sono iniziati i lavori per la rimozione del gigante masso di 80 tonnellate che sabato notte era precipitato sulla statale della val Venosta a Laces. Un'auto con quattro giovani ha sfiorato il macigno ...CAMPI BISENZIO - Se la montagna è maestra di vita, probabilmente migliore "sintesi" non poteva trovarla nel nuovo libro del nostro collega Pier Francesco ...