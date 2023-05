In Italia la salma del poliziotto Saudella | a San Salvatore Telesino lutto cittadino | camera ardente e funerali

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSta rientrando indalla Spagna ladello sfortunatodi SanGiuseppedi 21 anni che ha trovato la morte a Tenerife durante una vacanza. Come si ricorderà il servitore della Polizia di Stato in servizio a Piacenza si era tuffato in mare il 16 maggio scorso per disincagliare l’ancora dell’imbarcazione con cui era uscito in mare con un amico per un tuffo nelle acque dell’isola spagnola. La notizia, dapprima della scomparsa e poi del ritrovamento del cadavere, ha sconvolto tutta la Valle Telesina da cui proveniva il giovane. Adesso che larientrerà in, il suo paese d’origine gli renderà il giusto tributo e estremo saluto. Dal tardo pomeriggio di martedì (domani) ...