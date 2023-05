In Italia 547 errori e detenzioni ingiuste nel 2022

Leggi su agi

(Di lunedì 22 maggio 2023) AGI - Nelsi sono registrati in547 casi complessivi traedgiudiziari (-25 rispetto all'anno precedente). È quanto rileva l'associazionegiudiziari.com, il primo archivio online sugiudiziari e ingiusta detenzione, che ha elaborato i dati aggiornati al 31 dicembre. La spesa complessiva per indennizzi e risarcimenti è, invece, in crescita: poco meno di 37 milioni e 330 mila euro, oltre 11 milioni e mezzo in più rispetto al 2021. Per quanto riguarda i dati sulle, cioé coloro che subiscono una custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, salvo poi venire assolti,giudiziari.com sottolinea che nel ...