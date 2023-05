In Grecia Mitsotakis si ferma a un passo dalla maggioranza assoluta

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 22 maggio 2023) A spoglio quasi concluso, il partito di centrodestra Nuova Democrazia, guidato dal premier Kyriakos, si attesta al quaranta per cento dei voti, ovvero a un(45%). Alexis Tsipras, ex premier e leader di Syriza, è il grande sconfitto di queste elezioni: il principale partito di sinistra del Paese è crollato al venti per cento dal trentuno per cento del 2019 e ha perso numerose roccaforti storiche della sinistra. Buoni risultati invece per il Partito socialista (Pasok), che ha raggiunto il dodici per cento dei voti e si è afta come seconda forza politica in alcune zone della, superando Syriza, per il Partito Comunista greco (Kke), stabile al sette per cento, e per la formazione di estrema destra Soluzione Greca, ...