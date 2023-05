In Emilia-Romagna il raccolto della frutta è compromesso per i prossimi 4-5 anni

Già nel 2021, l'Ispra aveva lanciato l'allarme sul rischio alluvioni in, poi drammaticamente confermato in questi giorni. In provincia di Benevento ci sono circa 20mila persone che ...... presso il Dipartimento della Protezione Civile, a supporto dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile dell'. Anche per la giornata di oggi lunedì 22 maggio è stata confermata l'...... Roberto Calderoli - imbrattare la Fontana di Trevi è inaccettabile e gravissimo, come l'offesa all'arte e alla bellezza, ma farlo mentre abbiamo un'emergenza maltempo in(e non solo) ...

Allerta rossa anche per oggi nell'Emilia Romagna martor ma iata da pioggia, esondazioni, fango e frane. L'acqua lentamente si ritira da Faenza, ...Sono stati evacuati nella notte 12 appartamenti di un condominio di Forlì. L’emergenza alluvione che in questi giorni ha colpito l’Emilia Romagna ha causato frane e smottamenti. I vigili del fuoco ...