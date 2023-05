In Emilia-Romagna è ancora allerta rossa

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non cala il livello dell’in: la Protezione civile ha, infatti, rinnovato l’anche per oggi nelle aree interessate dall’alluvione dei giorni scorsi.oltre 26mila gli evacuati. Preoccupano gravi criticità idrogeologiche e idrauliche già presenti sul territorio e originate dall’ultima ondata di maltempo. Oggi non si prevedono significativi incrementi dei livelli dei fiumi, ma resta altissimo il pericolo frane. Meloni invisita i comuni colpiti dal maltempo. “Il governo c’è. Il nostro compito nostro è garantire risposte immediate” Nel pomeriggio di ieri il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di ritorno dal G7 di Hiroshima, ha visitato alcuni comuni del Ravennate, tra le zone più colpite ...

Il governo Meloni prepara sull'alluvionata un intervento in due fasi. Le prime risorse serviranno per l'emergenza. Poi arriveranno i soldi per la ricostruzione. Giorgia Meloni vuole nominare il presidente della ...Tutti gli italiani hanno vissuto in tempo reale il disastro di fango che ha travolto l'e hanno partecipato al dolore degli alluvionati. Immagini sconvolgenti, proprio come fiumi esondati, hanno invaso TV e smartphone. C'è chi ha perso tutto: la casa, i propri animali, i ...Domani il governatore della Regione Stefano Bonaccini porterà all'esecutivo le richieste del territorio, colpito da una violenta ondata di maltempo nelle ultime settimane: tra queste ci sono gli aiuti ...

Una struttura di missione per monitorare e coordinare gli interventi delle Regioni contro il dissesto idrogeologico. E un commissario straordinario per farsi carico dell’alluvione ...Meloni doveva venire prima in Emilia-Romagna «Per liberare le città dalle acque Il presidente non era in vacanza ma a rappresentare la nazione al G7 e ha lasciato i lavori in anticipo. Sono solo ...