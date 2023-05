Ilary Blasi | in studio all' Isola c' è un' ospite a sorpresa Social in delirio | «Ma è davvero lui?»

Vedremo che ruolo ha in mente per lui, con la complicità dei suoi autori. Talento in una famiglia di fenomeni nella scherma. Generazioni di talenti che hanno donato alla sciabola ...Chanel Totti , la secondogenita di Francesco Totti e, ha compiuto 16 anni e per il lieto evento è stata organizzata una festa in grande stile, che ha però creato non poche polemiche. Chanel Totti, il dettaglio della torta provoca fastidi e ...Stasera , lunedì 22 maggio 2023, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi , il reality show condotto da. Nell'attesa, i naufraghi Marco Mazzoli e Fabio Ricci si sono resi protagonisti di un nuovo e acceso confronto . Marco Mazzoli e Fabio Ricci ai ferri corti È tutto pronto per la sesta ...

Isola dei Famosi 2023: la diretta minuto per minuto della sesta puntata 21.44: Breve anteprima. 21.48: Ilary Blasi sfila in studio, togliendosi il coprispalle come fosse su una passerella, e dà il via ...A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Questa sera una super chica e un super hombre arriveranno in Palapa: Nikita Pelizon e Aldo Montano sono ...