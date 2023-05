Ilaria De Rosa | il giallo della hostess arrestata in Arabia | domani la visita consolare Ore d' angoscia per i familiari

Le autorità saudite , secondo quanto apprende l'ANSA, hanno concesso per domani la visita consolare perDe, la giovane hostess trevigiana arrestata alcune settimane fa e che si trova adesso in un penitenziario nei pressi di Gedda . Su indicazione diretta del ministro degli Esteri Antonio ...Dopo l'incessante interessamento della Farnesina al caso diDe, la giovane hostess trevigiana arrestata alcune settimane fa, che si trova adesso in un penitenziario nei pressi di Gedda, le autorità saudite , secondo quanto riferito dall'Ansa, ...Le autorità saudite, secondo quanto apprende l'ANSA, hanno concesso per domani la visita consolare perDe, la giovane hostess trevigiana arrestata alcune settimane fa e che si trova adesso in un penitenziario nei pressi di Gedda. Su indicazione diretta del ministro degli Esteri Antonio ...

Ilaria De Rosa: cosa è successo alla hostess italiana arrestata in Arabia Saudita Today.it

GEDDA. Le autorità saudite hanno concesso per domani la visita consolare per Ilaria De Rosa, la giovane hostess trevigiana arrestata alcune settimane fa con un'accusa che sembra aver a che fare con tr ...Dopo l'incessante interessamento della Farnesina al caso di Ilaria De Rosa, la giovane hostess trevigiana arrestata alcune settimane fa, che si trova adesso in un penitenziario nei pressi di Gedda, le ...