Il viaggio nello spazio mette a dura prova ogni astronauta

Leggi su aliveuniverse.today

(Di lunedì 22 maggio 2023) Per due decenni la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stata il laboratorio più unico al mondo, trasportando centinaia di esperimenti di ricerca ed equipaggi di astronauti, adesso la NASA vuole implementare anche la ricerca privata su una branca di prodotti da testare o far ricercare dagli astronauti in orbita per migliorare la loro pelle o l'igiene personale.