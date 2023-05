Il vento dell' Est all' Auditorium Sant' Agostino sulle note di Dvorak e Stravinskij

...8% dei voti (risultati ancora parziali, l'85% dei seggi), in netto vantaggio sulla sinistra'ex ... Mitsotakis, laureato ad Harvard ed ex consulente di McKinsey, è arrivato al voto con ilin ......nel suo crescente stato di grazia, incanta il pubblico'Auditorium Sant'Agostino di Benevento, con il bellissimo concerto dal titolo "Il'Est" (il mondo slavo che irrompe nelle forme ......e capace di salire sul gradino più alto del podio in una gara della categoria regina'... che ha di fatto gettato aluna probabile doppietta con lui e Carlos Sainz. Per tutte queste ragioni, ...

WTA Roma 2023: vento dell'Est sul Foro Italico, semifinali dai significati anche oltre lo sport OA Sport

Il Premio Paolo Consiglio 2023 assegnato dal CAAI ex-aequo alle due imprese sul Cerro Torre, in memoria di Corrado Korra Pesce ...No. Non è bello veder arrivare sempre la fuga. Qui i cosiddetti big non si muovono. Una volta c’è il vento, la volta dopo hanno paura di Evenepoel, insomma sulla Roncola erano uno di fianco all’altro.