(Di lunedì 22 maggio 2023) La giudice di Milano Ilaria Simi ha respinto la richiesta della Procura di aggravare la pena per Renatocon l'applicazione di altri sei mesi didiurno. L'ordinanza, che ha ...

Il cumulo, dunque, scende a 5 anni e, chiarisce ancora la giudice, l'aggravamento dell'isolamento si può applicare "al soggetto già condannato all'ergastolo", come, soltanto nel caso che ...Ilsi è riservato e deciderà nei prossimi giorni., detenuto a Bollate, era presente in aula. Intanto, nelle scorse settimane sempre i giudici della Sorveglianza hanno concesso ...Ilsi è riservato e deciderà nei prossimi giorni., detenuto a Bollate, era presente in aula. Intanto, nelle scorse settimane sempre i giudici della Sorveglianza hanno concesso ...

Il Tribunale, 'Vallanzasca non deve tornare in isolamento' - Cronaca Agenzia ANSA

La giudice di Milano Ilaria Simi ha respinto la richiesta della Procura di aggravare la pena per Renato Vallanzasca con l'applicazione di altri sei mesi di isolamento diurno. (ANSA) ...La Procura si oppone alla richiesta degli avvocati difensori di Renato Vallanzasca che hanno chiesto i domiciliari per l’ex boss della mala ...