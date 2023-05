Il Tottenham punta sul 21enne con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro che dovrebbe suggellare il trasferimento estivo

(Di lunedì 22 maggio 2023) Sito inglese: Secondo quanto riferito, il portiere del Valencia Giorgi Mamardashviliundal suo attuale club quest’estate, con un grande interesse emergente. Si dice che ilsia tra i corteggiatori delin cerca di un sostituto a lungo termine per l’anziano e fuori forma Hugo Lloris, mentre potrebbero esserci anche giocatori del calibro di Aston Villa, Atletico Madrid, Villarreal e Porto per lui, secondo The Athletic. Gli Spurs devono sicuramente fare un investimento significativo in un portiere di alto livello, con Lloris che si sta dimostrando un grande servitore del club del nord di Londra da oltre un decennio e sembra qualcuno che non sarà facile da sostituire. Mamardashvili ha mostrato un potenziale immenso, ed è stato in una forma particolarmente ...

Commenta per primo IlArne Slot per la panchina e il Feyenoord ha già in mente l'eventuale sostituto: nel mirino, riferisce la stampa olandese, c'è Jon Dahl Tomasson , ex attaccante del Milan oggi ...Leggi anche Scivolone Arsenal, il City vince la Premier League! E orail triplete Calcoli ... ilche ha quattro punti di distacco (è a quota 57). Ora per andare in Europa League e non ...... che non vorrebbe privarsi, almeno nella prossima sessione di trattative, della giovanecentrale. Gli estimatori non mancano, il calciatore piace molto infatti anche a, Chelsea e ...

Il Tottenham punta Arne Slot per la panchina e il Feyenoord ha già in mente l'eventuale sostituto: nel mirino, riferisce la stampa olandese, c'è Jon Dahl Tomasson, ex attaccante del Milan oggi ...(ANSA) - ROMA, 21 MAG - A Brighton sono tutti calcisticamente innamorati di Roberto De Zerbi. E ancora di più da oggi, visto che con il successo per 3-1 (doppietta del talento 18enne ...