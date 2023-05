Il successo consecutivo di Istanbul Vita nel campo del trapianto di capelli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 maggio 2023) La calvizie e la caduta deinon sono più un problema. Perché con l’evoluzione della tecnologia, ora è possibile ottenere inaturali e folti che desiderete. Per descrivere brevemente ildi, che viene eseguito principalmente in Turchia oggi, è il processo di impianto degli innesti con radici forti, dove gli innesti prelevati dall’area donatrice sono scarsi o non ci sono follicoli piliferi. Ci sono molti fattori da considerare quando si esegue ildidurante queste procedure. Mentre un bellissimo impianto dipuò darvi un aspetto fisico naturale e migliore, un cattivodipuò portare al disastro. L’importanza del centro prescelto per il...