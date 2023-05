Il sonno dell’Italia riformista e la trappola del doppio peronismo

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 22 maggio 2023) «Oiga, joven, ¿no sabe usted que los caballeros sólo defendemos causas perdidas?». Pare che Jorge Luis Borges, già vecchio e cieco, invitato a tenere una conferenza all’Università di San Marcos a Lima, abbia risposto così a uno studente che gli chiedeva come fosse possibile che un uomo come lui si ostinasse a mantenere posizioni antistoriche e totalmente impopolari. Insomma, le elezioni regionali sono andate come sono andate, dalle comunali, parzialissime, di domenica scorsa non c’è modo di ricavare indicazioni generali e la prospettiva di un polo liberal-democratico in grado di unire i riformisti, che nonostante tutto siamo in parecchi a ritenere ancora necessaria, sembra sia definitivamente naufragata tra urla, insulti e piatti rotti (una parentesi: al di fuori della ristretta cerchia degli addetti ai lavori, i litigi tra Matteo Renzi e Carlo Calenda non li capisce nessuno. Anzi, non ...