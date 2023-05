Il sindaco di Genova | «Farò di tutto per salvare la Sampdoria»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Marco Bucci,di, ha parlato del futuro delladopo la retrocessione in Serie B. Le dichiarazioni Marco Bucci,di, ha parlato delladopo l’incontro con l’imprenditore Andrea Radrizzani. PAROLE – «il possibile affinché lapossa sopravvivere. L’incontro con Radrizzani? Oggi è una bella giornata. Il discorso è sempre lo stesso. Noi siamo disponibili a trattare con chiunque voglia acquistare lo stadio. A patto che faccia uno stadio di alto livello con sky box e negozi. Entrambe le squadre sono fondamentali per la città, nessuno deve essere penalizzato. È giusto che siano società private a gestire lo stadio, e non il Comune». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24

"Mi auguro che la Sampdoria abbia una grande vita e continui a vivere e farò tutto il possibile perché accada". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della riunione del Club di The European House - Ambrosetti a Palazzo del Principe. Nessun commento sugli incontri con i gruppi interessati al controllo del club,...

