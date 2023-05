Il plauso all’organizzazione della Rampikevoli Mtb e della XCO Monti di Eboli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEccezionale e viva attesa addove si fa un gran parlare in questi giornimessa in cantiereXCOdiin programma domenica 28 maggio nella maestosa corniceCommunità Emmanuel e che laMtb ha tutto l’onere e l’onore di allestire per la parte organizzativa. Particolarità di questa quarta edizione è l’abbinamento di questa gara al circuito XCO Borbonica Cup, un’opportunità in più per promuovere le potenzialità del movimento fuoristrada nelle regioni del Sud Italia e un incentivo agli atleti delle categorie esordienti (13-14 anni) e allievi (15-16 anni) di misurarsi in un contesto di alto livello.è in fermento, in attesa di ...