“Il pericolo di crollo c'era”: al processo quel sospetto sul Ponte Morandi ilGiornale.it

Già nel 2010 c'era stato il sospetto di un possibile crollo del Ponte Morandi a Genova: cosa è emerso durante l'udienza del processo ...La dirigenza della holding dei Benetton, sarebbe stata a conoscenza del pericolo crollo del Ponte Morandi di Genova, ma non si fece nulla per otto anni, fino al collasso del 2018.