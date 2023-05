Il pensiero di Manuel Agnelli su Bruce Springsteen e gli alluvionati di Ferrara | “Professionista serio | ma… “

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 22 maggio 2023) Suldisusono stati usati tanti titoli, ma il discorso del cantautore e frontman degli Afterhours è pieno di sfumature. Durante la presentazione dello spettacolo Lazarus a Milano, la voce di Quello Che Non C’è ha detto la sua sui concerti in Italia del Boss. Un’Italia, oggi, dilaniata dal maltempo e dalle conseguenze sofferte in Emilia Romagna. Per questo motivo il concerto didel 18 maggio è stato oggetto di polemiche. Il cantautore statunitense, infatti, era atteso nella città estense proprio nei giorni in cui l’Emilia Romagna contava i morti e i disastri dovuti alle esondazioni e alle piogge torrenziali che si sono abbattute su una terra già martoriata in precedenza dal terremoto. Domenica 21 ...