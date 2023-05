Il nuovo programma di Victoria Cabello | le anticipazioni

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 22 maggio 2023) In onda dal 23 maggiotorna in tv con untutto suo, di cui è anche co-autrice. Da domani, 23 maggio, ogni martedì, in prima serata, sbarca su TV8 “– Viaggi Pazzeschi”, l’inedito travel-show ideato e prodotto da Banijay Italia. In questa nuova e irriverente avventura, al fianco di, non poteva che esserci Paride Vitale, il suo fidato compagno di disavventure. Con lui ha condiviso la vittoria dell’edizione di Pechino Express dello scorso anno. Insieme, i due, ci faranno scoprire una modalità di viaggio totalmente fuori dal comune. Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid, Marrakech e Liverpool: queste le sei destinazioni di “– Viaggi Pazzeschi”. Leggi anche: Pechino ...