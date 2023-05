Il Napoli su Twitter pubblica la foto di Spalletti e De Laurentiis

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 maggio 2023) Stamani i quotidiani avevano riportato che l’allenatore delLuciano, nel prepartita contro l’Inter, al momento della premiazione con la medaglia d’oro di benemerenza consegnata dal principe Carlo di Borbone, non aveva voluto scattare laricordo accanto al presidente. La Gazzetta dello Sport aveva scritto: “Un’ora prima della gara, quando il Maradona non era ancora pieno e la pioggia diventava più insistente, Aurelio Dee Lucianosi sono ritrovati vicini per ricevere una medaglia d’oro di benemerenza dal principe Carlo di Borbone. Il tecnico ha cercato di chiudere rapidamente la mini-cerimonia, creando qualche problema pure per lo scatto dellaricordo”. Cosa ha riportato il Corriere della Sera: “ha l’aria ...