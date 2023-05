Il Napoli non perdona nemmeno l’Inter | il CorSport | “L’ultimo sfizio”

*** Gagliardini fuori per due gialli in 41', poi dici chefa bene Inzaghi a sostituirli appena ... *** Asono riusciti a intossicarsi pure lo Scudetto. Sembrano l'Inter. Tancredi Palmeri di ......Il nostro calciosta meglio, controllando i costi e i conti del sistema, si discutono i diritti televisivi ma si offre uno spettacolo modesto e con stadi deserti, fatta eccezione per Roma,...... figli di due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (Sousaperdeva dal suo esordio il 19 ... Pareggi contro Fiorentina (3 - 3) e nella citata sfida scudetto contro ilal "Maradona", ...

Il Napoli non si ferma, 3-1 all'Inter. Frenata Champions per Inzaghi: il Milan è a -2 Calciomercato.com

Troppi errori per l’arbitro Marinelli, la conduzione arbitrale di Napoli-Inter merita un 4,5 ... anche quel fallo fischiato a Zielinski “che prende solo il pallone e non D’Ambrosio”, annullando il gol ...Oramai sembra abbastanza chiaro che Luciano Spalletti non sarà più l’allenatore del Napoli. Quello del tecnico argentino è un nome nuovo, del tutto a sorpresa, quindi anche in pieno stile De ...