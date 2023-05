Il Leeds nel baratro | Gnonto cambia maglia | c’è l’accordo in Serie A!

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 maggio 2023) I principali campionati sono entrati nella fase decisiva e anche la Premier League è pronta ad andare in archivio. Continuano ad arrivare i verdetti e il Manchester City si è laureato campione per la terza volta di fila. La squadra di Guardiola è stata protagonista di una seconda parte di stagione strepitosa e si è confermato per distacco l’organico più forte in assoluto. In zona retrocessione la questione è ancora aperta, a 90 minuti dal termine. Il Southampoton è già ufficialmente retrocesso, il Leicester avrà bisogno di un vero e proprio miracolo per evitare il. Ad un passo dall’incubo anche il, crollato in classifica dopo le buone premesse di inizio stagione. Attualmente occupa il terzultimo posto e dovrà recuperare due punti nell’ultima giornata, in casa contro il Tottenham. Gli Spurs sono ancora in gioco per obiettivi europei e la ...