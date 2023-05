Sersanti, che sembrava invece aver perso il treno del calcio che conta, due anni fa èpescato ... con nuova scadenza al 2025: la mezzala, dopo averun campionato di Serie D col Grosseto, ha ...''La speranza hail pessimismo e l'unità sulla divisione. Sono orgoglioso, sono anche commosso, perché sento ... Il terzo partito per importanza nelle elezioni di domenica èil socialista ...... rimasto in campo per 80' ", fino all'ultimo non sapevo se sareia disposizione, ma sto bene e ho pure segnato di nuovo. Sono contento, molto meno per il fatto di non aver. In casa ...

Il Gp c’è stato e ha vinto Tsunoda Autosprint.it

Il 28 giugno è l'ultimo giorno per poter accedere a un fondo stanziato dal PNRR di cui si sa poco, anche perché mancano i decreti attuativi ...Da prime visioni, tra film e programmi di intrattenimento, a show già ampiamente noti nella prima serata domenicale, in base ai dati Auditel ...