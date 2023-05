Il Giro d’Italia a Roma | città in festa per la tappa conclusiva

(Di lunedì 22 maggio 2023) Domenica 28 maggio ilconclude la sua 106esima edizione con lo spettacolare arrivo ai Fori Imperiali. L’appuntamento sarà un’occasione per godere di uno dei più seguiti e amati eventi sportivi dell’anno, ma anche per divertrsi a partecipare a una serie di iniziative collaterali., gli eventi collaterali: spettacoli, mostre e pedalate non competitive Si inizia già da stasera al Teatro del Lido di Ostia dove, fino a venerdì 26 maggio sarà in scena “Il mio Coppi” con Pamela Villoresi. Uno spettacolo in cui la protagonista si cala nei panni della sorella del Campionissimo, Maria e lo assiste nelle ultime ore di vita e ripercorre le tappe fondamentali della sua esistenza. Si continua con la celebrazione deldomani, ...

La sedicesima tappa, domani, martedì 23 maggio , vedrà le strade del Trentino grandi protagoniste, sperando che le nostre salite possano contribuire a riaccendere la fiamma di questo, ancora senza un padrone. La frazione numero sedici parte da Sabbio Chiese in provincia di Brescia. Poi si entra il provincia di Trento con il passaggio, chilometro 54, da Riva del Garda