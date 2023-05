Il Giro d’Italia a Bergamo | una festa che coinvolge tutti

(Di lunedì 22 maggio 2023). Domenica (21 maggio) suè tornato a splendere il sole. Dopo giornate di pioggia e di nuvole, la città ha riabbracciato il sereno. Anche il meteo si è allineato a quella che è stata una giornata di grande, che ha coinvoltoe la provincia, con il passaggio della 15ª tappa del. Una tregua che ha permesso che la città splendesse colorata di rosa, accogliendo migliaia di persone, arrivate in massa da tutta la provincia e anche dall’estero: danesi, olandesi, francesi, colombiani. E anche una rappresentanza belga. Bandiere da ogni parte del mondo. Grandi e piccoli son passati dal centro della città per vivere una giornata sì all’insegna delle due ruote, ma soprattutto della passione. Il...

