Il Festival Culturale LiberEvento approda al Salone Internazionale del Libro di Torino

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 22 maggio 2023)– Ilha varcato i confini della Sardegnando aldeldi, la più grande manifestazione italiana dedicata all’editoria, alla lettura e alla cultura in programma adal 18 al 22 maggio. Infatti, fiore all’occhiello della promozioneisolana e annoverato dalla Regione Autonoma della Sardegna tra le cinque grandi manifestazioni letterarie consolidate, è stato selezionato (tra tutti iitaliani in una rosa di 30) nell’ambito del nuovo progetto del2023 “Luci sui” per partecipare alla fiera torinese. Un’occasione ...