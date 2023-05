Il Divino Otelma si racconta e prevede | «Volevo fare il giornalista Meloni? Ci piace | al governo durerà se…»

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 maggio 2023) Amleto Marco Belelli, alias il(Genova, 1949) sioggi in un’intervista all’edizione genovese di Repubblica. E ricorda la sua città della giovinezza: «C’erano prostitute, però casarecce ed educate, accoglienti: non certi trans che vedi in giro oggi. E i genovesi litigavano con la gente del sud: mica l’invasione straniera». Oltre ai suoi inizi come: «Studiavo al liceo classico Colombo. Sempre stato anticomunista, vero. Ma non mi sono mai iscritto al Msi: ero per il pluralismo delle idee. Avevo fondato il ‘Columbus’, il giornale della scuola che vendevamo per poche lire. Erano i tempi del Vietnam, ho titolato: ‘Alla pace comunista preferiamo la guerra, alla pace senza libertà la guerra per la libertà’. Anche la nostra Resistenza la pensava così, o no?», dice a Massimo ...