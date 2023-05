“Il cristianesimo ha contribuito ampiamente allo sviluppo delle scienze”

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nel primo capitolo del suo ultimo libro, “Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde” (Artège), lo storico Jean-François Chemain scrive che “ilha consegnato al mondo l’idea dell’Europa come uno spazio politico, religioso e culturale”. Le Figaro – Che cosa intende con questa frase? Jean-François Chemain – Il termine “Europa” è molto antico. Era già utilizzato dagli ittiti, dai fenici e dai greci in accezioni diverse tra loro per indicare una divinità o una regione. Ma viene utilizzato per la prima volta nel suo significato moderno dal monaco irlandese San Colombano in due lettere indirizzate al Papa. Nella prima, del 590, definisce l’Europa come il territorio sottoposto all’autorità del Papa, territorio che corrisponde alle attuali frontiere europee. Questa definizione conferisce dunque all’Europa un senso geografico definitivo, ma anche ...