Il City vince la Premier? Imbarazzo | la festa scudetto più triste di sempre | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il Manchesterha vinto ancora una volta laLeague. Lo ha fatto con un cavalcata impressionante, che ha permesso alla squadra di Pep Guardiola di ribaltare completamente il campionato: l'Arsenal sembrava avviato verso un grande trionfo, invece ilha realizzato una rimonta storica e si è presa il titolo prima ancora di scendere in campo contro il Chelsea. In pratica a Manchester hanno vinto prima ancora di scendere in campo, e ciò ha causato uno scenario che non è passato inosservato: dopo la sconfitta dell'Arsenal era lecito aspettarsi unada parte dei tifosi del, e invece non è successo assolutamente nulla. Le tifoserie avversarie non hanno perso l'occasione per prendere in giro il, che è una società “giovane” ad alti livelli e quindi ha una ...