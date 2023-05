Il City Transformer CT-1 ti cambia la vita

(Di lunedì 22 maggio 2023) IlCT-1 è nato per portare a termine una missione ben precisa, ovvero: mettere insieme il meglio del mondo delle due ruote e quello delle quattro. L'obiettivo finale è realizzare un veicolo perfetto per i contesti urbani. L'azienda che prova a raggiungerlo è la start-up israeliananata nel 2014. In questi anni ha realizzato sei prototipi, fino ad arrivare al CT-1 che è il settimo. Questo è un veroLa sua caratteristica peculiare è la capacità di allargare la carreggiata durante la marcia, in solo due secondi e premendo un pulsante. Così, grazie alla tecnologia brevettata, la larghezza passa da un metro a 1,4 metri: vuol dire poter affrontare il traffico quasi come uno scooter (fino a 45 km/h) e, quando la strada si allarga, poter raggiungere i 90 km/h con ...

È questa la missione della microcar elettrica CT - 1 realizzata dalla start - up israeliana. Si tratta ancora di un prototipo - il settimo da quando è stata fondata l'azienda, nel ...

