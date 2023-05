Il bodybuilder Andrea Presti al Rimini Welness | “Disciplina in forte crescita”

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’icona italiana del bodybuildingsarà tra i campioni/testimonial più attesi delWellness, in programma dall’1 al 4 giugno 2023. L’obiettivo dell’italiano in questa stagione è quello di qualificarsi (per il terzo anno consecutivo) a “Mister Olympia”, la più importante manifestazione internazionale di culturismo, che si tiene annualmente, a partire dal lontano 1965 negli Stati Uniti (quest’anno in Florida, dal 2 al 5 novembre, presso l’Orange County Convention Center di Orlando). Soddisfatto: “Non potevo mancare all’edizione 2023 diWellness. In Italia lasportiva del bodybuilding è in. Si inserisce nel più vasto numero di iscritti al circuito delle palestre, stimato, nel nostro Paese, in non ...