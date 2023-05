(Di lunedì 22 maggio 2023) Capelli lavorati in un romantico semi-raccolto in stile Kate e un make-up soft e delicato sono gli ingredienti chiave delscelto daper il suo sì

...le schiariture (Foto Getty Images) All'inizio dell'anno aveva sorpreso tutti con un nuovo... Iscriviti alla Newsletter Resta aggiornato con AMICA sulle ultime news di moda,e lifestyle. ...Undalla sfilata Dior Cruise 2024. Gli abiti dell'artista, proprio come quelli di Dior, sono ... Iscriviti alla Newsletter Resta aggiornato con AMICA sulle ultime news di moda,e lifestyle. ...Il tocco particolare, però, è il suo: oltre all'acconciatura super tirata all'indietro e raccolta in una coda bassa, ha truccato molto gli occhi, mettendo così in risalto le sue fattezze.

Il beauty look da sposa di Sophie-Alexandra Evekink, neo moglie del principe Ludwig di Baviera Vanity Fair Italia

Ti vedi più “vecchia” dei tuoi 50 something Probabilmente stai mettendo il freno a mano al tuo stile. Ecco 3 consigli per tornare in pista!Dopo aver reso omaggio al tema del Met Gala 2023 ("Karl Lagerfeld: A Line of Beauty") con il suo abito da ballo vintage di Chanel, Dua Lipa ci ha regalato un altro memorabile look da diva, questa ...