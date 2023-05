(Di lunedì 22 maggio 2023) Pubblichiamo un intervento di, ex vicepresidente esecutivo della divisione Windows di Microsoft * La settimana scorsa ha visto l’inusuale richiesta da parte dell’azienda attualmente leader nello sviluppo della Intelligenza Artificiale (IA) che il settore sia “regolamentato”. Ma una delle grandi questioni che pesano su chi propone di “regolamentare la Intelligenza Artificiale”, e a cui nessuno risponde è: cosa esattamente si vuole regolamentare? E in ogni caso quanto si propone riguarda sempre aree che sono già regolamentate da anni. Ci sono due reazioni chepuò averesi trova ad affrontare richieste di regolamentazione. Una è quella di arrendersi e lavorare con i regolatori per trovare un percorso meno ostile alla propria attività. L’altra è quella di combatterla sapendo che ...

"È questo che tentano disperatamente d'intenderedicono che sto diventando Kingsley. Si rilassino: sono già ...'eccezione ... se non hai ereditato l'di famiglia. L'eccezione della prima ......per lunghi periodi come se fosse titolare del ramo d'... La denuncia di Zorío mette a fuocorapporto fra Lim e Mendes che è ...nell'agosto del 2015 sono state celebrate a Oporto le ......per Apple e molti dei pi importanti dirigenti dell'sono ...dirigenti dell'sono impegnati nel progetto per ottenere... è stato coinvolto maggiormente fino aha lavorato per ...