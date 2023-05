(Di lunedì 22 maggio 2023) Neidi Swg per il TgLa7 di questa settimana Fratelli d'Italia resta saldamente primo partito con il 29,7% (sette giorni fa era al 29,8%). Segue negli orientamenti di voto, il Partito ...

La visitapresidente ucraino Zelensky a Roma ha sollevato questioni nel dibattito pubblico che siamo andati a verificare con una serie diPrevale innanzitutto l'opinione che l'Italia sia un ...2.jpg - Neidi Swg per il TgLa7 di questa settimana Fratelli d'Italia resta saldamente primo partito con il 29,7% (sette giorni fa era al 29,8%). Segue negli orientamenti di voto, il ...... registrati di giorno in giorno attraverso i, piuttosto che dedicarsi a costruire ... 'Il buon senso c'era; ma se ne stava nascosto, per paurasenso comune'. La 'Storia della Colonna infame'...

I sondaggi del 22 maggio: chi sale e chi scende TGLA7

Abbiamo assistito all’ennesimo, chirurgico capolavoro di strategia e cinismo politico da parte di Matteo Renzi. Ecco i fatti (dal blog Sostenitore) ...Invece che guardare sondaggi costruire politiche A giudizio del Capo dello Stato bisogna riflettere «sulla tendenza, registrabile in tutto il mondo, delle classi dirigenti a assecondare la propria ...