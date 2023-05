In Arkansas dal 1 agosto iscolastici e pubblici, così come gli insegnanti, possono essere condannati a sei anni di carcere o ad una multa di 10. 000 qualora distribuiscano "libri ...In Arkansas dal 1 agosto iscolastici e pubblici, così come gli insegnanti, possono essere condannati a sei anni di carcere o ad una multa di 10. 000 qualora distribuiscano "libri ...

I bibliotecari anti-censura rischiano il carcere negli Usa - Nord America Agenzia ANSA

I bibliotecari negli Stati Uniti rischiano il carcere o migliaia di dollari di multa per aver fornito "libri sessualmente espliciti, osceni o dannosi" a bambini e ragazzi. (ANSA) ...