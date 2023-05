I 14 milioni dei gruppi parlamentari tengono insieme Renzi e Calenda Azione | “Restare uniti” Iv | “Hanno cambiato idea | meglio così”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Un documento diche è una marcia indietro e dunque un’apertura, diventa la traccia per un riavvicinamento tra Carloe Matteo. A confermarlo è lo stesso leader d’Italia viva, che in collegamento con Metropolis dice che coi calendiani “serve un chiarimento definitivo. Perché se ora il documento didice di valutare la lista unica alle Europee vuol dire chein una settimana., ma ora serve chiarezza”. Il riferimento dell’ex segretario del Pd è a quanto scritto dai calendiani, che chiedevano di condividere il loro documento nella riunione del gruppo del Senato e domani alla Camera. Il doppio appuntamento, infatti, è fondamentale per capire la fine che farà nelle aule ...